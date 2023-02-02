رضا عبد العال: "كهربا" أفضل صفقة للأهلي في يناير

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن محمود كهربا لاعب فريق الأهلي يقدم أداء قوي مع القلعة الحمراء منذ عودته للمشاركة في المباريات من جديد بعد فترة الإيقاف.

صفقة كهربا

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن محمود كهربا لاعب فريق الأهلي يعد أفضل صفقة للقلعة الحمراء في يناير الجاري في فترة الانتقالات الشتوية الجارية في يناير على الرغم من الصفقات القوية التي ابرامها النادي".

وتابع:"كهربا أفضل صفقة للأهلي في يناير ولا يمكن الحكم على أحمد القندوسي إلا برؤيته في الملعب للحكم عليه فنياً ".