للقدمين والركبة .. تمارين رياضية سهلة باستخدام الحائط |فيديو

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس 2-2-2023 ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حميد، تمارين رياضية بسيطة للقدمين والركبة، كنشاط يومي لحرق الدهون وتجهيز لعضلات الجسم وتنشيط الدورة الدموية ، وذلك من خلال بعض التمارين الرياضية، باستخدام الحائط كأداة للتمرين، وهي مفيدة لتقوية عضلات الجسم .

وتابعت كوتش سارة أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على حرق الدهون وتنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأشارت إلى أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بـ تمارين رياضية تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.