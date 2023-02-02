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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بعد فوز الأهلي على أوكلاند.. لماذا خضع حسين الشحات وديانج لاختبار المنشطات؟

حسين الشحات وأليو
حسين الشحات وأليو ديانج

حقق النادي الأهلي فوزا سهلا على نظيره فريق أوكلاند سيتي، أمس الأربعاء، في مستهل مشواره ببطولة كأس العالم للأندية 2022، المقامة حاليا في المغرب.

وسجل المارد الأحمر، ثلاثية نظيفة في شباك الفريق النيوزيلندي، افتتحها حسين الشحات في نهاية الشوط الأول، قبل أن يضاعف محمد شريف النتيجة في الشوط الثاني.

فيما اختتم بيرسي تاو، ثلاثية الأهلي في الدقيقة 85 من انفراد تام بعد تمريرة بالكعب من كهربا، ليضع المارد الأحمر قدمه في الدور القادم من البطولة.

الشحات وديانج يخصعان لاختبار المنشطات

عقب المباراة، اختارت لجنة الكشف عن المنشطات، لاعبي الأهلي حسين الشحات وأليو ديانج لاختبارهما، وذلك عقب فوز الأهلي على أوكلاند سيتي، بالدور التمهيدي من بطولة كأس العالم للأندية.

وقامت اللجنة الطبية للبطولة، بأخذ عينات من الثنائي الشحات وديانج، وذلك بعد تألقهما الملحوظ خلال المباراة وفي إجراء معتاد بالبطولات الكبرى.

ووفقا لقواعد وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تُجرى اختبارات عشوائية لضبط حالات تعاطي المنشطات، وذلك عن طريق تحليل دم أو بول للاعبين للتأكد من عدم استخدامهم لأي مواد أو طرق محظورة.

وتدير وحدة مكافحة المنشطات FIFA برنامج مكافحة المنشطات في كل مسابقات FIFA، حيث يمكنها أن تطلب من اللاعبين الخضوع لاختبار المنشطات في أي وقت.

وينصب التركيز بالأساس على اللاعبين الواردة أسماؤهم في المجموعة الدولية للاختبارات المسجلة FIFA والذين إما يشاركون في منافسة ما وإما بصدد التحضير لها.

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مباراة الأهلي القادمة

بفوزه الأخير على فريق أوكلاند سيتي، ضرب النادي الأهلي، موعدا مع نظيره فريق سياتل الأمريكي، يوم السبت 4 فبراير المقبل، بالدور الأول من كأس العالم للأندية 2022.

ومن المقرر أن تنطق صافرة بداية المباراة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة بتوقيت السعودية.

وأعلنت القناة الرياضية المغربية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة قانونية تمامًا نظرًا لتنظيم البطولة في المغرب، كما أعلنت شركة الرياضة السعودية بث بطولة كأس العالم للأندية عبر قناة SSC.

الأهلى حسين الشحات ديانج كأس العالم للاندية أوكلاند سيتي

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