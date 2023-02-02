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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 30 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بالقليوبية

حملات أمنية
حملات أمنية

واصلت مديرية أمن القليوبية حملاتها لضبط الخارجين على القانون وحائزى الاسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق المديرية.

 وتم ضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع والأسلحة النارية والذخيرة وجرى التحفظ عليهم تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق. 

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تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية، أسفرت عن ضبط 30 عاطلا بـ "القناطر الخيرية، وطوخ، وبنها، وشبرا الخيمة، والخانكة، وقليوب، وكفر شكر، وقها، وشبين القناطر، والخصوص، والعبور"، بحوزتهم 9 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر".


وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعًا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على الجهات المختصة بالتحقيق لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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