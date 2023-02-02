ضبط 25 تاجر مخدرات فى حملة بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية خلال حملة امنية مكبرة من القبض على 25 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من المواد المخدرة عبارة عن هيروين وشادو وحشيش وايس كما تم ضبط 10 قطع سلاح نارى وابيض وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مدير امن القليوبية اخطارا من مدير ادارة البحث الجنائى بمديرية الامن يفيد قيام حملة امنية استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين وشاركت فيها جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية .

واسفرت الحملة ضبط 21 قضية إتجار فى المواد المخدرة ضبط خلالها كمية من المواد المخدرة المتنوعة عبارة عن هيروين وشادو وحشيش وايس بحوزة 25 متهم وضبط 10 قطع سلاح نارى وابيض وتنفيذ 7381 حكم قضائى متنوع وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق .