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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس 31 متهما لحيازتهم مواد مخدرة في القليوبية

متهمين - صورة ارشيفية
متهمين - صورة ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس 31 متهما 4 أيام لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية، كما أمرت بإرسال المضبوطات إلي المعمل الجنائي لفحصها.

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وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، شن حملة مكبرة لاستهداف وضبط عدد من العاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، وحيازة الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية.

أسفرت الحملة بقيادة اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية واللواء عمرو أبوريه حكمدار القليوبية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 29 قضية إتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 31 متهما لـ 11 منهم معلومات جنائية.

كما اسفرت الحملة بقيادة اللواء عبدالفتاح القصاص نائب حكمدار القليوبية عن تنفيذ 7169 حكما قضائيا متنوع، وضبط 9 قطع سلاح ناري وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين،وجاري إستمرار الحملات.

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