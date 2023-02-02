إيمي طلعت زكريا: والدي كان غير مرحب بفكرة عملي في التمثيل.. فيديو

أكدت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أن والدها كان غير مرحب في البداية بفكرة عملها كممثلة

ولكن كان داعما لها واشتركت معه في أحد الأعمال وأعجب بأدائها.

وقالت ايمي طلعت زكريا، خلال لقاء لها ببرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية “صدى البلد:، تقديم الإعلامية ”مايا الشربيني"، أنه في بداية عملي لم يكن والدي يبدي رأيه لأنه كان له وجهة نظر أن الفنان في البداية لو تم الثناء عليه من الممكن أن يصاب بحالة من الغرور.

وتابعت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أنه كان شرف لي العمل مع الفنان سمير غانم في مسرحية “ترا لم لم”، معلقة “أعتبر سمير غانم أسطورة ومدرسة للمسرح”.

أساس تكوين الفنان

وأشارت إيمي طلعت زكريا إلى أن الوقوف على خشبة المسرح يعطي ثقة كبيرة، لأي فنان، مؤكدة أن المسرح هو أساس تكوين الفنان.

