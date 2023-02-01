إيمي طلعت زكريا تنشر صورا من كواليس مسلسل بيت السيدة

شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا متابعيها عدة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت إيمي في الصور من كواليس تصوير مسلسل"بيت السيدة" رفقة عدد كبير من نجوم الفن.

وعلقت إيمي:"توكلنا على الله مسلسل بيت السيدة رمضان 2023".

وعلي هذا الصعيد تعاقد الفنان حسين يوسف والفنانة عفاف شعيب على بطولة مسلسل “ بيت السيدة ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم .

وكشفت الفنانة عفاف شعيب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أن العمل تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة، وحتى الآن لم يبداُ التصوير، حيث يواصل مخرج العمل التحضيرات تمهيداً للتصوير خلال الفترة القادمة .

العمل من إخراج سامر خضر، ويعد اللقاء الثاني الذى يجمع بين الفنانة عفاف شعيب والفنان حسن يوسف بعد ان قدما معاً مسلسل “ إمام الدعاه ” منذ مايقرب من 20 عاماً .