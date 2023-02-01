عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيمي طلعت زكريا تنشر صورا من كواليس مسلسل بيت السيدة

بيت السيدة
بيت السيدة

شاركت الفنانة ايمي طلعت زكريا متابعيها عدة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت إيمي في الصور من كواليس تصوير مسلسل"بيت السيدة" رفقة عدد كبير من نجوم الفن.

 

وعلقت إيمي:"توكلنا على الله مسلسل بيت السيدة رمضان 2023".

 

وعلي هذا الصعيد تعاقد الفنان حسين يوسف والفنانة عفاف شعيب على بطولة مسلسل “ بيت السيدة ” ، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان القادم . 

وكشفت الفنانة عفاف شعيب فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد: أن العمل تدور أحداثه فى إطار 30 حلقة، وحتى الآن لم يبداُ التصوير، حيث يواصل مخرج العمل التحضيرات تمهيداً للتصوير خلال الفترة القادمة .

العمل من إخراج سامر خضر، ويعد اللقاء الثاني الذى يجمع بين الفنانة عفاف شعيب والفنان حسن يوسف بعد ان قدما معاً مسلسل “ إمام الدعاه ” منذ مايقرب من 20 عاماً . 

 

 

ايمي طلعت زكريا بيت السيدة الفنانة إيمى طلعت زكريا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم

حقك عليا يا أمي.. إبراهيم فايق يرد على هجوم مرتضى منصور

المهلة انتهت.. إمام عاشور يصدم الزمالك بهذا القرار

فرج عامر يفجِر مفاجأة قبل إغلاق موسم الانتقالات الشتوية

عاجل وبالأسماء| 3 صفقات سوبر للزمالك قبل إغلاق القيد

انتقال عبد الله السعيد للزمالك.. مفاجأة في اللحظات الأخيرة

داخلنا بلوك وتجردنا من هدومنا..أقوال فتاة الـ 13 عاما: حامل بدون زواج ومبسوطة

صدمة في إدارة الأهلي بسبب اختيارات كولر للاعبين..تفاصيل

ترشيحاتنا

هسيب الإعلام .. خالد الغندور يُعلن رحيله عن قناة الزمالك رسميًا

ردا على الغرب..حظر روسيا بشأن تطبيق سقف أسعار النفط يدخل حيز التنفيذ

رغم بيان اتحاد الكرة.. خالد الغندور يُفجّر مفاجأة بشأن قيد لاعبي الزمالك

عمرو القاضي: فتحنا باب سياحة حفلات الزفاف.. والزائر الهندي يقدر المنتج الثقافي المصري|فيديو

أيهما أفضل في هذه الأيام.. الصدقة أم الأطعام ؟

استخدام حيوان في أعمال البلطجة يعرضك للحبس 5 سنوات بالقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أول مليون و650 ألفا.. شاهد أسعار أودي A4 موديل 2023

الطعمية والبطاطس الشيبسي.. طبيب يكشف حقائق مرعبة عن زيوت المطاعم

عدت المليون.. شاهد أحدث أسعار سيارات آودي A3 موديل 2023

دموع وتعاطف على السوشيال ميديا بعد خناقة إبراهيم فائق ومرتضى منصور |شاهد

فيديو

فرص مميزة.. 1000 وظيفة جديدة في وزارة الأوقاف | اعرف الشروط المطلوبة

الجوازة تحولت لـ جنازة.. عريس يتخلص من والد خطيبته والسبب صادم |شاهد

طقس قاسي وأمطار رعدية..انخفاض حاد في درجات الحرارة الأيام المقبلة|شاهد

قبل غلق باب القيد.. هل ينجح الأهلي في ضم موليكا| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي _ 34

هند عصام

سنوسرت الثالث .. ملك الأرضين

خالد الشناوي

ومن الحب ما قتل !!

إلهام أبو الفتح

تسع سنوات اقتصاد !

أحمد نجم

ما بين الحرية والانفلات

المستشار أسـامة الصعيدي

عقول تحت الطلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ