إيمي طلعت زكريا تكشف بدايات والدها الفنية.. ودعم والدتها الكبير له.. فيديو

قالت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أن والدها من الإسكندرية من عائلة بسيطة مكونة من 12 أخا وأختا غير الأب والأم، مشيرة إلى أن جدها كان بالجيش وكان يرفض فكرة التمثيل.

وذكرت إيمي طلعت زكريا، خلال لقاء لها ببرنامج “ساعة زمن”، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية ”مايا الشربيني"، أن والدي اجتهد والتحق بمعهد الفنون المسرحية، إضافة إلى أنه عمل كمدرس لغة عربية بإحدى المدارس، وبائع للجرائد.

وتابعت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أنه حتى وفاة والدي، هي من كانت تدعم والدي بشكل كبير، رغم أن والدي كان له شخصية قوية في المنزل، إلا ان والدتي كانت داعمة له.

أسراري كلها مع والدي

وأشارت إيمي طلعت زكريا إلى أن والدها لم ينفصل عنهم على الرغم من زواجه الثاني، وكانت أسرارها كلها معه.