دكتور يفجر مفاجأة عن وجبة تغنيك عن اللحمة والدجاج

أكد الدكتور بكر محمود استشاري التغذية العلاجية أن البروتين الموجود في بياض البيض هو الاعلى قيمة على الإطلاق وهو المعيار والنموذج والمثال والمرجع الذي يقاس عليه جودة البروتينات الأخرى ..



وقال بكر بعض البروتينات الحيوانية الموجودة في أطراف الحيوانات كالكوارع وما شابه هي بروتينات قليلة الجودة وذات قيمة غذائية منخفضة



وقد اصبح البروتين الحيواني مكلفا جدا بالرغم انه بروتين عالى الجودة يمد أجسامنا باحماض امينية هامة لاتستطيع أجسامنا تكوينها ولا طريقة أخرى للحصول عليها الا من الخارج..

إذن يكون الحل في البقوليات والحبوب.



فان البقوليات والحبوب سهلة النقل والتخزين ولا تحتاج إلى مواد عالية التكلفة في الطهي ولا تحتاج إلى تبريد أو تجميد .



الوجبات التي تحتوي على خليط من الحبوب والبقوليات بنسب متقاربة.. تكون قيمتها الغذائية وجودتها مقاربة للموجودة في مصادر البروتين الحيواني



وأشار بكر الي أن وجبة مثل الكشري المصري تحتوي على عدس وارز ومكرونة(قمح) واحيانا حمص .. وجود الاربع انواع من الحبوب في نفس الوجبة وبكميات متقاربة يعوض الأحماض الامينية الناقصة في كل نوع حبوب منهم ليكونوا بروتين تكاملي يقارب الموجود في البروتين الحيواني بشرط

اولا تواجد ٣ أو ٤ انواع من الحبوب في نفس الوجبة .



ثانيا توازن الكميات من تلك الحبوب.

بعض الوجبات الأخري قد تكون مقاربة مثل الكشري الاصفر إذا قدم معه سلاطة خضرا تحتوي حمص مسلوق..

أو ارز بالشعرية يقدم معه لوبيا أو فاصوليا بيضا..

