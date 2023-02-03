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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب المأذونين: لا إتمام للزواج بدون الشهادة الطبية والرسوم ليست كما روج لها البعض

صدى البلد

كشف إسلام عامر نقيب المأذونين، أهمية الكشف الطبي للمقبلين على الزواج وتفاصيل وشروط الزواج الجديدة.

وأوضح عامر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "سي بي سي"،:" إطمئنان الطرفين على بعضهم البعض قبل الزواج أمر في غاية الأهمية.

وأضاف:" المأذون لن يستطيع إتمام عقد زواج بدون الشهادة الطبية ومن يتغاضي عن ذلك يحاسب، متابعا:" القانون له فترة كبيرة يتم الإعداد له".

وأكمل نقيب المأذونين،:" رسوم الزواج لن تكون كما روج البعض ولا تنطلقوا أو تنساقوا وراء الشائعات المغرضه التي يروجها البعض عبر مواقع التواصل الإجتماعي".

الكشف الطبي شروط الزواج الجديدة نقيب المأذونين مواقع التواصل الاجتماعي

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