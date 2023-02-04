انتصار : أخوض الماراثون الرمضاني بـ ضرب نار وأظهر كضيف شرف بـ "رشيد"

كشفت الفنانة إنتصار عن خوضها الماراثون الرمضاني القادم بعملين ، وذلك بعد النجاح الذي حققته من خلال مسلسلي “ أولاد عابد ” و" جروب الماميز " ، واللذان يتم عرضهما حالياً .

وقالت انتصار فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : تعاقدت على المشاركة فى بطولة مسلسل ضرب نار ، والذى أشارك فى بطولته كل ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي.

وتابعت انتصار : كما أظهر ضمن احداث مسلسل رشيد مع الفنان محمد ممدوح ، والفنانة ريهام عبد الغفور ، وأعتبر دوري بمثابة ضيفة شرف .

فريق عمل وكواليس “أولاد عابد” :

مسلسل “أولاد عابد” من بطولة آيتن عامر، ورياض الخولي، وصبري فواز، ومحسن محيي الدين، وصفاء الطوخي، وانتصار، ومى الغيطي، وإيهاب فهمي، وفراس سعيد، وصفوة، وسما إبراهيم، وجميل برسوم، وتاتيانا، ومحمد رضوان، وسارة ناجي، وعفاف مصطفى، وأسامة عبد الله.

مسلسل “أولاد عابد” من إخراج أكرم فريد ومن تأليف سماح الحريري، ويتم عرضه علي قناة mbc مصر و شاهد vip وmbc العامة وmbc العراق.