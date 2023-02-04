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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل عبد الرحمن: محمد هاني بيلعب كويس لما مبيلاقيش منافس

صدى البلد

 

أثنى عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق على محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي.


قال عادل عبد الرحمن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "اللاعب الوحيد اللي بيلعب كويس بدون منافسة من أحد هو محمد هاني"

وأضاف: "لما بيبقى في منافس لمحمد هاني في الفريق، محمد هاني مش بيلعب كويس"

وعن حسين الشحات قال: "بدأ يبقى ناضج وكان الأول بيمسك الكورة كتير وبيجري كتير وده بياخد من مجهوده دلوقتي بقى بيلعب السهل"

تفوق الأهلي على اوكلاند سيتي

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سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر وحقق الفوز على منافسه فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) في المباراة القادمة لمونديال الأندية يوم السبت الموافق 4 من شهر فبراير الحالي، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.

أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية

حقق لاعبو الأهلي رصيد جديد من الأهداف في بطولة كأس العالم للأندية ليرتفع عدد الأهداف لـ 20 هدفا بعد ثلاثية أوكلاند سيتي اليوم.

ويتصدر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق قائمة هدافي المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية باليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية باليابان عام 2012.

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