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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

صدى البلد

 

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل مثيرة حول مشاركة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريقه في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورتس في برنامج ملعب أون تايم، إن محمود عبد المنعم كهربا شعر بإجهاد في العضلة الخلفية وتوقف عن المشاركة في المران، وتم عرضه على الجهاز الطبي.

وأضاف شوبير أن، كهربا تلقى العلاج عقب لقاء أوكلاند سيتي ويقوم الجهاز الطبي بعمل اللازم، ولكن مشاركة كهربا من عدمها لم يتم حسمها حتى الآن.

وتابع: قد لا يشارك كهربا في مباراة الأهلي القادمة أمام سياتل في بطولة كأس العالم للأندية، وهذا لعدم علاجه بشكل كامل حتى الآن.

الأهلي يفوز على أوكلاند سيتي

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بدون تشفير.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر وحقق الفوز على منافسه فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) في المباراة القادمة لمونديال الأندية يوم السبت الموافق 4 من شهر فبراير الحالي، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.

أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية

حقق لاعبو الأهلي رصيد جديد من الأهداف في بطولة كأس العالم للأندية ليرتفع عدد الأهداف لـ 20 هدفا بعد ثلاثية أوكلاند سيتي اليوم.

ويتصدر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق قائمة هدافي المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية باليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية باليابان عام 2012.

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