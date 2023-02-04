خلال 72 ساعة.. مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة كهربا.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل تطورات أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع الزمالك وموعد حسم الأمر وقرار الفيفا والذي من المنتظر أن يكون خلال 72 ساعة.

وقال شوبير خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورتس في برنامج ملعب أون تايم، إن محمود عبد المنعم كهربا طالب بتقسيط الغرامة على 5 أقساط ومن المقرر أن يبدأ بدفع 500 ألف دولار في أول دفعة.

وأضاف شوبير أن، الزمالك رافض التقسيط وطالب من الفيفا إيقاف اللاعب واستلام الغرامة دفعة واحدة دون تقسيطها.

فوز الأهلي في افتتاحية كأس العالم

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر وحقق الفوز على منافسه فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) في المباراة القادمة لمونديال الأندية يوم السبت الموافق 4 من شهر فبراير الحالي، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.

أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية

حقق لاعبو الأهلي رصيد جديد من الأهداف في بطولة كأس العالم للأندية ليرتفع عدد الأهداف لـ 20 هدفا بعد ثلاثية أوكلاند سيتي اليوم.

ويتصدر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق قائمة هدافي المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية باليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية باليابان عام 2012.