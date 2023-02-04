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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عادل عبد الرحمن: الأهلي النادي الوحيد الذي يشرف مصر خارجيا

صدى البلد

أكد عادل عبد الرحمن نجم الأهلي السابق، أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يشرف مصر خارجيا تحديدا في بطولة العالم للأندية.

قال عادل عبد الرحمن في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الثنائي اللي مشرف مصر في الخارج الأهلي ومحمد صلاح"

واختتم: "الأهلي بيتعب جدا لكن الأهلي النادي الوحيد اللي بيشرف مصر خارجيا تحديدا في بطولة العالم هو النادي الأهلي"


فوز الاهلي على اوكلاند سيتي

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سبب مفاجئ يمنع كهربا من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية

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خلال 72 ساعة.. مفاجأة من العيار الثقيل حول أزمة كهربا.. فيديو

تفوق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر وحقق الفوز على منافسه فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين في الدور الأول من منافسات بطولة كأس العالم للأندية المغرب 2023.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام سياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

ويستعد الأهلي لمواجهة منافسه فريق سياتل ساوندرز الأمريكي بطل قارة أمريكا الشمالية (الكونكاكاف) في المباراة القادمة لمونديال الأندية يوم السبت الموافق 4 من شهر فبراير الحالي، في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة.

أهداف الأهلي في كأس العالم للأندية

حقق لاعبو الأهلي رصيد جديد من الأهداف في بطولة كأس العالم للأندية ليرتفع عدد الأهداف لـ 20 هدفا بعد ثلاثية أوكلاند سيتي اليوم.

ويتصدر محمد أبو تريكة لاعب الأهلي السابق قائمة هدافي المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية برصيد 4 أهداف، حيث سجل ثلاثة أهداف في مونديال الأندية باليابان عام 2006 هدف في مونديال الأندية باليابان عام 2012.

محمد صلاح النادي الأهلي بطولة العالم نجم الأهلي نجم الاهلي السابق

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