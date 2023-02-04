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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير البترول ناعيًا شريف إسماعيل: أدّى أمانته بشرف تجاه الله والوطن وشعب مصر

شريف إسماعيل
شريف إسماعيل

نعي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس وزراء مصر ووزير البترول والثروة المعدنية السابق والذى حمل على عاتقه مهاماً صعبة 

 

قال وزير البترول في بيان له قبل قليل: "إن الفقيد كان رجلاً فاضلاً وأدى أمانته بشرف تجاه الله والوطن وشعب مصر الكريم فى جميع الأماكن التى عمل بها وأنه كان نموذجاً مشرفاً ، عمل بتجرد وإخلاص وكان على قدر المسؤولية والأمانة .

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وأشار إلى أنه حظى بشرف العمل معه خلال توليه حقيبة وزارة البترول والثروة المعدنية وخلال رئاسته مجلس الوزراء عن قرب ولمس فيه معانى التفانى فى العمل والحرص الدائم على النجاح  ، وأنه إذ ينعيه باسمه وباسم جموع العاملين بقطاع البترول المصرى ، فإنه يتوجه لله عز وجل داعياً للراحل الكريم بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً وأن يلهمنا وأهله الصبر والسلوان.

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