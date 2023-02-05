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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 5 فبراير 2023 : تجنب افكارك السلبية

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

يمكن لمواليد برج الحوت تكوين علاقات صداقة مع الآخرين بسهولة لكن الصداقة لا تدوم طالما أنك تثق بالآخرين بسهولة دون الحكم عليهم، إنهم يحبون البقاء في سلام.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 5 فبراير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج العذراء.. حظك اليوم السبت 4 فبراير 2023 : استثمر وقتك

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4 فبراير 2023 مهنيا وصحيا وعاطفيا

برج الحوت وحظك اليوم الأحد 5 فبراير 2023

هناك فرصة أن تحصل على فرصة استثمارية كبيرة، سيساعدك العقل الإبداعي على الاستمتاع بحياة رومانسية مُرضية، يمكن للمسافرين خارج المدينة توقع رحلة طويلة ومرهقة، لا تفترض أي شيء عن قدرة أحبائك على التعامل مع خطط السفر الخاصة بك، قد يكون هذا هو الوقت المثالي لبيع مزرعة العائلة أو المنزل الذي كنت تفكر في طرحه للبيع.

توقعات برج الحوت على الصعيد الصحي

لتجنب الشيخوخة المبكرة تجنب المناطق شديدة التلوث، دمر أفكارك السلبية قبل أن تسبب لك الأذى النفسي.

‏توقعات برج الحوت مهنيا

يجب أن تستمتع بعملك وتحافظ على اهتمامك به، لن تزداد الضغوط إلا إذا أجلت التعامل معها، حافظ على جرعة صحية من الثقة بالنفس وستكون قادرًا على مواجهة المشاكل في العمل. 

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد يتلقى الأشخاص المقبلين على الزواج مرة أخرى عرضًا من صديق أو أحد المعارف، يمكن أن تكون رفقة صديق جديد بمثابة بلسم لقلوب الحوت المكسورة.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

يمكن الحفاظ على الانسجام في المنزل من خلال الشكر والاحتفاء بنجاح الأسرة، يمكن أن يؤدي القيام بدور نشط في الحفاظ على المنزل إلى تحسين الحالة المزاجية لمن يعيشون فيه. 

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