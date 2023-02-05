عدلي القيعي: مارسيل كولر أدار مباراة سياتل بـ"معلمة"

أكد عدلي القيعي، رئيس شركة كرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق كان يعرف جيدا أنه سيواجه فريقا قويا ويملك سرعات رائعة، مشيرا إلى أنه فريق يملك سرعات جيدة جدا.

وقال القيعي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "فريق سياتل ساوندرز ظهر عليه الارتباك في مباراة الأهلي، وكولر احترم الفريق الأمريكي بشكل رائع".

وتابع: "مارسيل كولر فرض أسلوبه على الفريق الأمريكي بشكل كامل في الشوط الثاني، وأشار اللقاء بمعلمة، ونلعب المونديال كأننا في مصر".

الأهلي إلى نصف نهائي كأس العالم

تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، بانتصاره على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون مقابل، في الدور الثاني.

انتصار الأهلي جاء بهدف محمد مجدي أفشة، ليضرب موعدًا مع ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، في مباراة بين كبيري القوم وناديي القرن في أوروبا وأفريقيا.