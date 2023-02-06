احذر .. 4 علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها أبرزها الشعور بالبرودة دائما

عادة لا نقلق على صحتنا حتى يبدأ شيء يزعجنا. على الرغم من أنه حتى الأشخاص الأكثر صحة يمكن أن يشعروا بعدم الراحة من حين لآخر ، إلا أن هناك بعض إشارات الجسم التي لا يجب أن نتجاهلها يحاول بها جسمك إخبارك بأن شيئًا ما قد يكون خاطئًا.

1. عيناك جافة دائمًا.

قد تكون عيناك جافة ومثيرة للحكة إذا كنت تقضي وقتًا طويلاً في التحديق في هاتفك أو شاشة الكمبيوتر. ولكن إذا لاحظت جفاف شديد في عينيك وفمك ، فقد يكون ذلك علامة على وجود التهاب. قد ينجم جفاف العين المزمن عن عدوى في الغدد التي تفرز الدموع التي تفرز الدموع واللعاب.

2. تشعر دائما بالبرد



عندما يصبح الطقس في الخارج أكثر برودة فقد تكون علامة على انخفاض إنتاج الغدة الدرقية. نظرًا لأن المستويات المنخفضة من هرمونات الغدة الدرقية تتسبب في إبطاء عملية التمثيل الغذائي لديك ، فقد تجعلك تشعر بالبرد حتى في غرفة دافئة.

تساقط الشعر



3. شعرك يتساقط.



في حين أنه من الطبيعي تمامًا أن تفقد بعض الشعر على مدار اليوم ، إذا لاحظت فجأة الكثير من الشعر على الفرشاة ، فقد يكون ذلك علامة على أن جسمك يفتقر إلى الحديد . إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الحديد من خلال نظامك الغذائي ، فقد يؤثر ذلك على جسمك بعدة طرق ، بما في ذلك تساقط الشعر.

جرب تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالحديد ، مثل اللحوم الحمراء والمكسرات والمشمش المجفف للتأكد من حصولك على الحديد الذي تحتاجه.

4. أسنانك حساسة للغاية.



قد تكون أسنانك حساسة للأطعمة الساخنة أو الباردة بشكل مفرط ، ولكنها قد تكون أيضًا علامة على مشاكل في الأمعاء. قد يشير تآكل الأسنان وحساسية الأسنان إلى ارتداد الحمض. يمكن أن يتسبب الحمض في إتلاف الطبقة الواقية لمينا الأسنان ، ولكن إذا حدد طبيب أسنانك المشكلة مبكرًا ، فيمكن معالجتها بسهولة.