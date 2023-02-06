اطمئنوا.. البيض لا يسبب تجلط الدم المفاجئ

يقول خبراء التغذية، إن البيض يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي، وليس له مخاطر كبيرة على صحة القلب.

والبيض غني بالعناصر الغذائية مثل البروتين وفيتامينات ب والمعادن مثل الحديد والسيلينيوم.

وتشير الأبحاث الحالية إلى أنه لا يوجد سبب يدعو للقلق بشأن الدهون والكوليسترول في البيض.

وانتشر إدعاء كاذب بسرعة على الإنترنت، حيث ألقى باللوم بشكل غير صحيح على البيض في زيادة تجلط الدم المفاجئ.

ويبدو أن الشائعات تأتي من تفسير خاطئ لدراسة أجرتها كليفلاند كلينك وفقًا لـ مايو كلينك.

وبدأ هذا التفسير الخاطئ في اكتساب المزيد من الجدل عبر الإنترنت، بعد أن شارك جو روغان لقطة لمقال حول دراسة كليفلاند كلينيك منذ ذلك الحين للتأكيد على أن الدراسة لا تظهر صلة مباشرة بين تناول البيض والتكوين المفاجئ لجلطات الدم، حسبما ذكرت رويترز .

وأصبح البيض مثيرًا للجدل الفترة الأخيرة والنصائح الصحية الشعبية لأنه يحتوي على نسبة عالية من الدهون، مما أثار مخاوف من أنه قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول أو زيادة الوزن.

ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن معظم الناس ليس لديهم سبب للقلق، وتشير الدراسات إلى أن البيض يحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول، ولكنه قد يساهم في الواقع في مستويات صحية من الكوليسترول في الدم.

وكنت قلقًا بشأن الكوليسترول أو لديك عوامل خطر مثل مرض السكري، فإن أحد البدائل هو عدم تناول أكثر من بيضة واحدة في اليوم في المتوسط​، أو تناول بياض البيض فقط، وهو غني بالبروتين وقليل الدهون