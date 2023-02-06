جنايات الفيوم تستأنف محاكمة قاتل جاره لشكه في وجود علاقة مع زوجته

تستأنف محكمة جنايات الفيوم وأمن الدولة العليا "دائرة الإرهاب" برئاسة المستشار ياسر محرم درويش وعضوية المستشارين مجدى محمد هريدى، ومحمد أحمد سالمان بأمانة سر مرقص نبيل، اليوم إجراءات محاكمة الأخرس مشرف نشاط بإحدى المدارس الابتدائية بمركز أطسا بالفيوم والمتهم بقتل جاره ، بسبب شكه في وجود علاقة بينه وبين زوجته.

وذلك لاستكمال تنفيذ مطلب الدفاع عن المتهم باستدعاء زوجة المتهم لمناقشتها امام محكمة الجنايات .

المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم

إصابات متفرقة فى الرأس والرقبة.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر سبتمبر من العام الماضى، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور قسم شرطة مركز إطسا، بالعثور على جثة عاشور عبد العظيم وشهرته عاشور الهرشي 46 عاما قتيلا بالقرب من منزله وبه عدة إصابات متفرقة فى الرأس والرقبة.

انتقل إلى مكان الحادث اللواء محمد فوزى مساعد مدير أمن الفيوم، والذى أشرف على نقل جثة القتيل لمشرحة مستشفى إطسا المركزي بعد قيام رئيس نيابة إطسا بمناظرة جثة المتوفي.

وتبين من تحريات المباحث التى قادها الرائد أحمد عبد الحكيم رئيس مباحث قسم شرطة مركز أطسا، تحت إشراف اللواء حسام أنور مدير أدارة البحث الجنائى بالمحافظة، أن وراء واقعة قتل المجني عليه، والد زوجها ويدعى أحمد عنتر محمود – 47 عاما – أصم وأبكم ويعمل مشرف نشاط بمدرسة راحيل الابتدائية بقرية تطون بسبب شكه في وجود علاقة بينه وبين زوجته.

جرى متابعة كاميرات المراقبة بالمنطقة والتي أشارت إلى ظهور المجنى عليه والقاتل معا، قبل قتله بدقائق .

المستشار ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم

الشرطة تلقى القبض على المتهم

ألقى المقدم محمد بكري الصوفى مفتش مباحث مركز أطسا، القبض على المتهم وأحالته للنيابة العامة بمركز أطسا و التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات ، ثم أحيل الى محكمة الجنايات .

استمعت المحكمة خلال جلسة اليوم إلى أقوال المتهم الأصم مصحوباً بترجمة من محاسن رجب محمود خبيرة لغة الإشارة بمدرسة البنات للصم والبكم بمحافظة الفيوم، حيث فند المتهم كيفية ارتكاب ودوافع الجريمة البشعة لوجود علاقة بين المجنى عليه مع زوجته.

وبعرض المتهم على محكمة جنايات الفيوم ، قررت تأجيل محاكمة المتهم الى جلسة اليوم .

344

528