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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات 2023 أقل من 15 ألف دينار كويتي ..صور

سيارات 2023 أقل من
سيارات 2023 أقل من 15 ألف دينار في الكويت

يبحث المواطنون الكويتيون عن سيارات حديثة من موديلات 2023، ويرغبون دائما في اقتناء السيارات الجديدة التي تناسب طبيعتهم، وتساعدهم علي قضاء أغراضهم وأغراض أسرهم بسهولة، بالإضافة الي الذهاب الي أعمالهم والتنزه مع أصدقائهم والتمتع بقضاء الوقت بها، بفضل ما تحمله تلك الطرازات من مميزات وأدوات راحة حديثة .

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يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ 5 سيارات موديل 2023 أسعارها أقل من 14 ألف دينار كويتي :

1- تويوتا فورتشنر موديل 2023

زودت سيارة تويوتا فورتشنر بمحرك سعة 2700 سي سي ينتج قوه 164 حصان، وعزم دوران 245 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 180 كم/ساعة .

تويوتا فورتشنر موديل 2023

تباع سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2023 في السوق الكويتي للسيارات بأسعار تبدأ من 9.350 دينار كويتي، وتصل الي 11.200 دينار كويتي .

2- شانجان يوني كي موديل 2023

تمتلك سيارة شانجان يوني كي محرك سعة 2000 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران 390 نيوتن/متر، وقوة تصل الي 230 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 70 لتر .

 شانجان يوني كي موديل 2023

سعر سيارة شانجان يوني كي موديل 2023 في الكويت يصل الي 11.950 دينار كويتي .

3- بيجو 3008 موديل 2023

تحصل سيارة بيجو 3008 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 165 حصان، وعزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتصل سرعة السيارة القصوى الي 205 كم/ساعة .

بيجو 3008 موديل 2023

تبدأ أسعار سيارة بيجو 3008 مديل 2023 في الكويت من 9.750 دينار كويتي، وتصل الي 12.200 ألف دينار كويتي .

4- سكودا كودياك موديل 2023

تحصل سيارة سكودا كودياك علي قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، ينتج قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، يتصل بعبلة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 7.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع السيارة من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في مدة 9.9 ثانية .

سكودا كودياك موديل 2023

تأتي سيارة سكودا كودياك موديل 2023 بأسعار تبدأ من 12.500 ألف دينار كويتي، وتصل الي 14 ألف دينار كويتي.

5- مازدا CX-9 موديل 2023

تستمد سيارة مازدا CX-9 قوتها من محرك سعة 2500 سي سي تيربو، ينتج عزم دوران يصل الي 420 نيوتن/متر، وقوة 2010 حصان، وتصل القوة الي العجلات عبر علبة تروس أوتوماتيك، وتصل سعة خزان الوقود الي 74 لتر، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ساعة في 8.4 ثانية، وتستهلك السيارة 8.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

مازدا CX-9 موديل 2023

تعرض سيارة مازدا CX-9 موديل 202030 للبيع في سوق السيارات الكويتي بأسعار تبدأ من 12.250 ألف دينار كويتي، وتصل الي 15.400 ألف دينار كويتي .

 

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