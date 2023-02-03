بيجو 208 تخطف صدارة الأكثر مبيعا من فولكس فاجن جولف| تفاصيل

تصدرت بيجو 208 قوائم مبيعات السيارات الأوروبية الجديدة في عام 2022 متجاوزة فولكس فاجن جولف، والتي احتلت المركز الأول سنويًا منذ عام 2007.

سجلت السيارة الفرنسية السوبر ميني عدد مبيعات بلغ 202,2816 في عام 2022 ، بتحسن بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2021، وبزيادة بلغت 30 ألف سيارة مقارنة بـ 177,203 سيارة التي حققتها جولف.

بيجو 208

في المجموع ، تم بيع 11.3 مليون سيارة جديدة في أسواق الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المملكة المتحدة والنرويج وسويسرا وأيسلندا العام الماضي، وفقًا للأرقام الجديدة الصادرة عن مركز المعلومات العالمي للسيارات في لندن "Jato Dynamics".

ويعتبر هذا أدنى مستوى تم تسجيله في السوق منذ عام 1985 وانخفاضًا بنسبة 29٪ مقارنةً بآخر عام سابق للوباء، 2019.

أرجعت Jato Dynamics الانخفاض إلى النقص في السيارات الجديدة (الناجم جزئيًا عن أزمة توريد أشباه الموصلات) بالإضافة إلى التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وهي العوامل التي تفاقمت بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

فولكس فاجن جولف

كانت فولكس فاجن من بين الشركات المصنعة التي تعثرت أحجام إنتاجها العام الماضي، وهذا يعني أن إجمالي المبيعات العالمية للعلامة التجارية بلغ 4.56 مليون سيارة، أي أقل بنسبة 6.8٪ مقارنة بالعام السابق.

حذرت شركة فولكس فاجن من أن نقص الرقائق سيؤثر على مبيعات 2023 أيضًا، ولديها حاليًا طلبات متراكمة "عالية جدًا"، ومن هنا جاء هبوط سيارة جولف من المركز الأول إلى المركز الخامس.

أشارت Jato Dynamics إلى مبيعات قوية لسيارات الدفع الرباعي في مختلف القطاعات: احتلت فولكس واجن تي روك المرتبة الثالثة بشكل عام مع 181,153 مبيعات (بزيادة 3٪ عن عام 2021)، واحتلت هيونداي توكسون المرتبة الثامنة، حيث سجلت 150,803 مبيعات (بزيادة 1٪)، وارتفعت Dacia Duster من المركز الخامس عشر إلى التاسع، بـ 149,648 سيارة.