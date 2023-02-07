درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، والتى تقدمه الإعلامية هند النعساني وداليا أيمن لرئيس تحريره أحمد حمدي ، تقرير فيديو عن حالة الجو اليوم الثلاثاء 7 فبراير.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس شتوي معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبري وبارد على الوجه البحري وشمال البلاد وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب الصعيد، بارد فى أول الليل، شديد البرودة فى آخره على كافة الأنحاء .

والتالي بيان بدرجات الحرارة اليوم لبعض المحافظات بالجمهورية اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023



القاهرة. الصغرى. 9. والعظمى 16



الإسكندرية. الصغرى 10. والعظمى 16



الإسماعيلية. الصغرى 9 والعظمى 17



الغردقة. الصغرى 12 والعظمى 20



المنيا. الصغرى 4. والعظمى. 16



سوهاج. 5. والعظمى 17



أسوان. 9. والعظمى 19