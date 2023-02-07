بيخفض ضغط الدم بسرعة.. نوع من الحبوب يتجاهل الملايين تناوله

يمكن أن يخفض حبوب الفاصوليا البيضاء ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فهو يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

وقد أظهرت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم، لا يمكن أن يقلل من ضغط الدم فحسب ، بل يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24 في المائة

وفقا لموقع express. إذا كان شخص ما يعاني من ارتفاع ضغط الدم فهذا يعني أن قلبه يجب أن يعمل بجهد أكبر من المعتاد لتنشيط الدم في جميع أنحاء الجسم، فبمرور الوقت ، يضع هذا ضغطًا إضافيًا على الأعضاء الحيوية ويمكن أن يؤدي إلى حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية .

لذلك ، فإن الحفاظ على ضغط الدم منخفضًا من خلال خيارات نمط الحياة يمكن أن يكون منقذًا للحياة.

دور البوتاسيوم في علاج ارتفاع ضغط الدم



تدعم إحدى الدراسات ، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية ، استخدام نظام غذائي عالي البوتاسيوم لخفض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم كما أن ليس له تأثير سلبي على تركيزات الدهون في الدم ، أو تركيزات الكاتيكولامين ، أو وظائف الكلى عند البالغين.

ارتبط تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24 في المائة (دليل جودة متوسط).

"تشير هذه النتائج إلى أن زيادة تناول البوتاسيوم يحتمل أن يكون مفيدًا لمعظم الأشخاص الذين لا يعانون من ضعف في التعامل الكلوي مع البوتاسيوم للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسيطرة عليها."