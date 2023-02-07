عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيخفض ضغط الدم بسرعة.. نوع من الحبوب يتجاهل الملايين تناوله

ضغط الدم
ضغط الدم

 يمكن أن يخفض حبوب الفاصوليا البيضاء ضغط الدم ويقلل من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية، فهو يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم.

 وقد أظهرت إحدى الدراسات أن اتباع نظام غذائي غني بالبوتاسيوم، لا يمكن أن يقلل من ضغط الدم فحسب ، بل يقلل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24 في المائة

وفقا لموقع express. إذا كان شخص ما يعاني من ارتفاع ضغط الدم  فهذا يعني أن قلبه يجب أن يعمل بجهد أكبر من المعتاد لتنشيط الدم في جميع أنحاء الجسم، فبمرور الوقت ، يضع هذا ضغطًا إضافيًا على الأعضاء الحيوية ويمكن أن يؤدي إلى حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية .

 لذلك ، فإن الحفاظ على ضغط الدم منخفضًا من خلال خيارات نمط الحياة يمكن أن يكون منقذًا للحياة.

دور البوتاسيوم في علاج ارتفاع ضغط الدم


تدعم إحدى الدراسات ، التي نُشرت في المجلة الطبية البريطانية ، استخدام نظام غذائي عالي البوتاسيوم لخفض ضغط الدم  لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم كما أن ليس له تأثير سلبي على تركيزات الدهون في الدم ، أو تركيزات الكاتيكولامين ، أو وظائف الكلى عند البالغين.

نشرة المرأة .. 6 حيل خارقة تحميك من الإصابة بالخرف و نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

ارتبط تناول كميات كبيرة من البوتاسيوم بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 24 في المائة (دليل جودة متوسط).

"تشير هذه النتائج إلى أن زيادة تناول البوتاسيوم يحتمل أن يكون مفيدًا لمعظم الأشخاص الذين لا يعانون من ضعف في التعامل الكلوي مع البوتاسيوم للوقاية من ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والسيطرة عليها."

الفاصوليا البيضاء ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم النوبات القلبية السكتات الدماغية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة من كهربا لـ نادي الزمالك بشأن الغرامة.. سيف زاهر يكشف التفاصيل

رسميًا.. مصر تسجل درجة حرارة تحت الصفر لأول مرة في شتاء 2023

رسالة شديدة اللهجة من رضا عبدالعال لأسامة نبيه عقب هزيمة الزمالك أمام فاركو

أتوقع احترافه.. فرج عامر يشيد بلاعب الأهلي بعد تألقه بمونديال الأندية

كهربا يجهز مفاجأة لمنع إيقافه من قبل الزمالك

أقل من 1500 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

تراجع كبير بأسعار الذهب.. ومفاجأة فى عيار 21

بحد أقصى 15%.. زياد إضافية لأصحاب المعاشات بخلاف الأساسية| قريبا

موضوعات متعلقة

تهدد حياتك.. صدمة الحساسية حالة طبية طارئة تتطلب التحرك فورا

مش هتصدق.. ماذا يحدث في الدماغ عند وقوع الزلزال؟

في 14 يوم.. أسرع رجيم لنحت قوامك وأنقاص الوزن

نشرة المرأة .. 6 حيل خارقة تحميك من الإصابة بالخرف و نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

احذر .. 4 علامات يرسلها الجسم وعليك عدم إهمالها أبرزها الشعور بالبرودة دائما

تناول 4 أكوب من هذا المشروب يقلل مخاطر الإصابة بالسكري

نوعان من التوابل الشائعة تزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

إضافة هذا المكون إلى وجباتك يساعد على التخلص من الدهون الحشوية

ترشيحاتنا

سنوات من المعاناة والآلام.. كيف عاش السوريون حياتهم قبل زلزال 6 فبراير؟

في أول تحرك من النواب.. تشريع جديد لمواجهة العنف الأسرى

العراق.. الاتحادية العليا تحكم بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

شهباز شريف يصل تركيا غدا.. ودعم عالمي واسع النطاق لأنقرة ودمشق

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية في المنوفية

أكثر من 5 آلاف قتيل.. أرقام مرعبة لضحايا الزلزال في تركيا وسوريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيخفض ضغط الدم بسرعة.. نوع من الحبوب يتجاهل الملايين تناوله

تحولت من مطربة إلى قاتلة.. حكاية فنانة قادها الدجل والطمع لحبل المشنقة

نظرة بمليون ألم.. سوري يحمل جثة ابنته من أنقاض زلزال تركيا

تهدد حياتك.. صدمة الحساسية حالة طبية طارئة تتطلب التحرك فورا

فيديو

اتهامات متبادلة بالضرب والسحل بين علا غانم وزوجها.. والشرطة تتدخل| القصة كاملة

الطقس السيئ مستمر حتى هذا الموعد.. تحذير عاجل من الأرصاد.. شاهد

إجهاد عضلي.. هل تمنع الإصابة كهربا من المشاركة أمام ريالد مدريد/ فيديو جراف

نور اللبنانية في حوار خاص مع صدى البلد: أنا مع عمليات التجميل.. واتخضيت لما شوفت اسمي على شاشة السينما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ