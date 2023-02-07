المجمعات الاستهلاكية: توفير جميع السلع داخل معارض أهلا رمضان.. فيديو

أكد محمد مندور، رئيس القطاع التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أنه يتم توفير جميع السلع داخل معارض «أهلا رمضان» الثابتة أو المنافذ المتحركة بالمحافظات، بأسعار أقل من الأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وأضاف محمد مندور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن أسعار السلع والمنتجات اللحوم في المعارض الاستهلاكية تتمثل كالتالي:



- كيلو الدواجن بـ 65 جنيه

- كليو الوراك بـ 55 جينه

- كيلو الأرز بـ 14.5 جنيه

- 800 جرام زيت بـ 35 جنيه

- 400 جرام مكرونة بـ 6 جنيهات

- كيلو اللحوم الطازحة السوداني بـ 130 جنيه

- كيلو اللحوم الامريكي بـ 120 جنيه

- كيلو الأسماك تبدأ من 47 جنيه وفقا للأحجام

الأسعار ستظل ثابتة حتى شهر رمضان

وأوضح محمد مندور، أن الأسعار ستظل ثابتة حتى شهر رمضان في جميع المنافذ الثابتة والمتحركة، نظرًا لتوافر السلع والمنتجات بكميات كبيرة.