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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ميزة ستقلب الموازين.. واتساب يتيح الرسائل الصوتية ضمن تحديثاته الحالية

واتساب يتيح الرسائل
واتساب يتيح الرسائل الصوتية ضمن تحديثات الحالية

كشفت تقارير أن تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp سيحصل على ميزة جديدة تنافس سناب شات وعدد من التطبيقات الأخرى، حيث سيتيح واتساب لمستخدميه إمكانية تعيين رسائل صوتية على تحديث الحالة.   

 

وبحسب موقع TechCrunch فإن المستخدمين سيحصلون على خيار تسجيل الرسائل الصوتية من خلال النقر على أيقونة الميكروفون على الحالة، حيث توفر الميزة لمسة شخصية أكثر لتحديثات الحالة.

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وتعمل الميزة الجديدة كخيار مناسب لأولئك الذين يفضلون عدم كتابة أو استخدام الرسومات، حيث  بدأ واتساب WhatsApp اختبار الميزة في الشهر الماضي، وظهرت الميزة لمستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب لهواتف أندرويد و آيفون. 

 

 وأعلن واتساب أن ميزة “حالة الصوت” ، والتي تمكن المستخدمين من تسجيل ومشاركة الرسائل الصوتية لمدة تصل إلى 30 ثانية كتحديثات الحالة، ستصل للمستخدمين تدريجيا ، حيث من المقررأن يحصل عليها جميع المستخدمين خلال الفترة المقبلة. 

 

في الوقت نفسه يعمل واتساب على إتاحة ميزة جديدة لمستخدميه تمكنهم من إبلاغ إدارة واتساب عن تحديثات الحالة التي يرونها تنتهك خصوصياتهم أو تلك التي تنتهك سياسة واتساب، كما ستمنح الميزة المستخدمين الإبلاغ عن أي حالة غير مناسبة من خلال إنشاء قائمة جديدة في قسم الحالة، مما يجعل عملية الإبلاغ سلسة.

 

كما قام واتساب أيضًا بتوسيع مدى توفر ردود فعل الحالة التي كانت متاحة لبعض المستخدمين قبل بضعة أشهر، حيث يمكن للمستخدمين الرد بسرعة على أي تحديثات للحالة عن طريق التمرير لأعلى والنقر على واحد من 8 رموز تعبيرية. 

 

 

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