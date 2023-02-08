بالأسماء.. الخطيب يعلن عن لاعبين يرغب الأهلي في ضمهم من ريال مدريد

كشف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عن أبرز اللاعبين الذي يتمني انضمامهم للفريق من ريال مدريد قبل مواجهة الفريقين البوم في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد الخطيب في حوار أجراه مع صحيفة ماركا الاسبانية أن ريال مدريد يمتلك مجموعة رائعة من اللاعبين المميزين مشددا أنه بكل تأكيد يرغب في ضم كريم بنزيما ولوكا مودريتش.

وأضاف الخطيب أن أي فريق يتمنى التعاقد مع أي من لاعبي الريال.. لكن لنكن واقعيين الأندية في أفريقيا ليس لديها الإمكانيات التي تجعلها تضم لاعبين من هذا المستوى في أوروبا.

وعن فلورنتينو بيريز رئيس مجلس إدارة ريال مدريد فأكد أنه عندما تكون على رأس كيان كبير مثل ريال مدريد لابد أن تكون رئيسا ناجحا.. وبيريز كذلك.. أنا أقدره لأنه دائما يسعى لتحقيق المزيد من الانجازات لناديه ولديه أسلوب عمل متميز كرويا واقتصاديا ودائما ما يقوم بتجهيز فريقه للمستقبل.

و تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية لمتابعة مباراة الأهلي امام ريال مدريد في التاسعة مساء اليوم «الأربعاء» ‏على ملعب «مجمع الأمير مولاي عبد الله» بمدينة الرباط المغربية، في الدور نصف النهائي ‏لبطولة كأس العالم للأندية.‏

وتعد مباراة اليوم هي المواجهة الأولى رسمياً في تاريخ الفريقين، فيما سبق أن التقى الفريقان ‏في مباراة ودية على استاد القاهرة يوم 4 أغسطس 2001 في إطار احتفالات الأهلي بتتويجه ‏بلقب نادي القرن، وفاز الأهلي على بطل إسبانيا بهدف دون رد أحرزه النيجيري صنداي.‏