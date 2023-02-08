شوبير يحسم الجدل حول مشاركة كهربا في مواجهة ريال مدريد.. ويعلن التشكيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن موقف محمود عبد المنعم كهربا، نجم الفريق، من المشاركة في مباراة ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية اليوم، الأربعاء، في المغرب.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن كهربا أصبح سليما 100% وسيشارك في مباراة اليوم أمام ريال مدريد، مشددا على أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، أعد اللاعبين بشكل رائع للمباراة.

وقال إن القندوسي، نجم الأهلي، انضم لمعسكر الفريق وأصبح مستعدا للمباراة.

وأضاف شوبير أن التشكيل المتوقع هو “الشناوي، ومعلول، وحمدي فتحي، وعمرو السولية أو مروان عطية، ومحمد شريف أو بيرسي تاو”، مشددا على أن الثنائي شريف و تاو متساويان في الفرص.

وأوضح أن كولر ستكون عليه مهمة غلق المساحات داخل الملعب لتقليل فرص المنافس.