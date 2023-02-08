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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يستحيل تنفيذ حكم القضاء|شوبير يكشف مفاجأة بشان أزمة وقف قيد لاعبي الزمالك

شوبير
شوبير

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن تطورات أزمة قيد لاعبي الزمالك.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، لجأ للمحكمة من أجل حل الأزمة، واختصم وزارة الرياضة واتحاد الكرة لعدم الموافقة على قيد اللاعبين على الرغم من سداد 10 ملايين جنيه للاتحاد، مشددا على أنه من الصعب أن تصدر المحكمة قرارا اليوم. 

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وقال شوبير إنه حتي في حال صدور قرار عن المحكمة، سيكون من المستحيل تطبيقه، خاصة أن لوائح الفيفا تمنع تدخل القضاء في الأزمات الرياضية. 

وأضاف أن الزمالك عليه اللجوء إلى المحكمة الرياضية عقب استنفاد جميع السبل القانونية في الرياضة المصرية. 

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