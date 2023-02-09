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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيظل واجهة مصر.. فرج عامر يدعم الأهلي بعد هزيمة نصف نهائي المونديال

صدى البلد

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة لجمهور كرة القدم عقب هزيمة الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب عبر فيسبوك: “التاريخ لا يكذب ولا يمحي سوف يظل الاهلي هو واجه مصر المشرفة في مرة القدم ، رضيتا او ابينا والاهلي بة لاعبين عالميين في المستوي والاداء والروح لكن لابد ان نؤمن بالتوفيق وعدم التوفيق ، وان هناك ايام يغيب عنها الانتصارات وايام اخري تملأها الانتصارات في جميع المجالات والرياضة بالاخص ، وكرة القدم لعبة مجنونة لاتعرف ما سوف يحدث مما هو حال الدنيا ، ليست اخر العالم هزيمة الاهلي من الريال”.

تأهل ريال مدريد لنهائى كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي على حساب الأهلي بعد الفوز 4-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.

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