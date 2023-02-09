الشماتة في الأهلي.. مهيب عبد الهادي يوجه رسالة حادة للجمهور

شارك الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "الدنيا ملهاش أمان. الناس بطلع اللعيب سابع سما. وبعدين تنزلو سابع ارض. إمبارح بيبقي لعيب جامد وعلي الاعناق. واليوم لعيب سئ ولازم يمشي. كورة القدم بلا منطق ولا فلسفة رحمتك يارب. اللي شامت في الأهلي مش تمام الأهلي مشرف الكورة المصرية وبين الكبار".

تأهل ريال مدريد لنهائى كأس العالم للأندية لمواجهة الهلال السعودي على حساب الأهلي بعد الفوز 4-1 ، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مولاي عبد الله بمدينة الرباط بالمغرب في دور نصف نهائى كأس العالم للأندية.