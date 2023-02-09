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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طارق قنديل: الأهلي أضاع فرصًا محققة أمام الريال.. وهدفنا حصد المركز الثالث

صدى البلد

أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن المشاركة في المحفل العالمي ومواجهة ريال مدريد، أمر مشرف للكرة المصرية، مشيرا إلى أن الأهلي واجه أفضل فريق في العالم، لكن هناك حالة حزن بسبب الخسارة واضاعة أهداف كثيرة، مؤكدا أن النتيجة لا تعبر عما قدمه لاعبو الفريق طوال اللقاء.

وقال قنديل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "لم نتحدث مع اللاعبين بعد المباراة، في كل الأحوال اللاعبون قدموا مباراة جيدة، والخسارة واردة في عالم كرة القدم، وجمهور ريال مدريد كان كثيرًا والمسافة قريبة بين اسبانيا والمغرب".

وأضاف: "ظهرنا في فترات كثيرة خلال المباراة بشكل جيد، المباراة انتهت ولكن في كل الاحوال كنا نواجه فريق كبير بحجم ريال مدريد، لدينا حالة تفاؤل في الفوز بالمباراة المقبلة".

وواصل: "أتمنى حصد المركز الثالث وتحقيق الميدالية البرونزية للسنة الثالثة على التوالي".

وأكمل: "كنا متفائلين باحتساب 8 دقائق من اجل امكانية ادراك التعادل، الأهلي أضاع فرصا كانت كفيلة بالخروج بنتيجة أفضل، وبعد تسجيل الأهلي هدفا كان ريال مدريد في بعض الأوقات يضيع الوقت".

وأتم: "ريال مدريد سيظل القوى العظمى في عالم كرة القدم، ولكن في النهاية قدمنا مباراة جيدة، كنت متفائل بامكانية ادراك التعادل خصوصا بعدما تصدى الشناوي لركلة الجزاء، واضعنا عدة أهداف كان من الصعب اضاعتها بهذا الشكل".

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