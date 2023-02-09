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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال: مهيب عبد الهادي يوجه رسالة حادة بعد الشماتة في الأهلي.. وفرج عامر يدعم الأحمر بعد الهزيمة

صدى البلد

رصد موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:


سيظل واجهة مصر.. فرج عامر يدعم الأهلي بعد هزيمة نصف نهائي المونديال

وجه فرج عامر، رئيس نادي سموحة، رسالة لجمهور كرة القدم عقب هزيمة الأهلي أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وكتب عبر فيسبوك: “التاريخ لا يكذب ولا يمحي سوف يظل الاهلي هو واجه مصر المشرفة في مرة القدم ، رضيتا او ابينا والاهلي بة لاعبين عالميين في المستوي والاداء والروح لكن لابد ان نؤمن بالتوفيق وعدم التوفيق ، وان هناك ايام يغيب عنها الانتصارات وايام اخري تملأها الانتصارات في جميع المجالات والرياضة بالاخص ، وكرة القدم لعبة مجنونة لاتعرف ما سوف يحدث مما هو حال الدنيا ، ليست اخر العالم هزيمة الاهلي من الريال”.

 

الشماتة في الأهلي.. مهيب عبد الهادي يوجه رسالة حادة للجمهور

شارك الإعلامي الرياضي مهيب عبد الهادي، منشوراً عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب في تغريدة: "الدنيا ملهاش أمان. الناس بطلع اللعيب سابع سما. وبعدين تنزلو سابع ارض. إمبارح بيبقي لعيب جامد وعلي الاعناق. واليوم لعيب سئ ولازم يمشي. كورة القدم بلا منطق ولا فلسفة رحمتك يارب. اللي شامت في الأهلي مش تمام الأهلي مشرف الكورة المصرية وبين الكبار".

 


رجالة.. أحمد السعدني يشكر لاعبي الأهلي بعد مباراة الريال

علق الفنان أحمد السعدني، على مباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب: "الحمد لله نتيجه لا تعبر اطلاقا عن سير المباراة شكراً رجال الاهلي علي الاداء التنافسي امام افضل فريق في العالم ❤️❤️“.

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