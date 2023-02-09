أخبار السيارات|أشهر 5 سيارات كروس أوفر كورية في السعودية.. هيونداي أتوس مستعملة بـ 150 ألف جنيه | تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يضم السوق السعودي مجموعة من أقوى سيارات الكروس أوفر الرياضية في العالم، ويأتي على رأسها كيا سبورتاج وهيونداي توسان موديلات 2023.

تعتبر العلامة التجارية الألمانية أودي أحد أشهر العلامات التجارية المتخصصة في إنتاج السيارات الفارهة عالمياً، وخاصة بفئة السيدان والكروس أوفر، ومن أبرزها سيارة Q8 موديل 2023.

تمتلك السيارات اليابانية شعبية كبيرة في السوق المصري، وتتنافس عدة علامات تجارية لتقديم أقوى الإصدارات خاصة بفئة السيدان مثل تويوتا ونيسان وميستوبيشي وهوندا وسوبارو.

تعتبر السيارة رينو لوجان أحد أشهر السيارات الفرنسية المقدمة في مصر، حيث تميزت باعتماديتها وتوفر قطع غيارها بسهولة محلياً، كما تمتلك سمعة طيبة بسوق المستعمل.

قدمت العلامة التجارية الكورية هيونداي باقة من أنجح السيارات الاقتصادية في السوق المصري مع بداية الألفية الجديدة مثل سيارة فيرنا وأتوس وأكسنت، وحافظت هذه السيارات على قيمتها في سوق المستعمل نظراً لارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

يبحث العديد من الخريجين الجدد في بداية حياتهم المهنية عن شراء سيارة اقتصادية صغيرة وموفرة في استهلاك الوقود، وتعتبر سيارة شيفروليه سبارك هاتشباك "مستعملة" أحد أبرز السيارات المرشحة في هذه الفئة.