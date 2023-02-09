أخبار التوك شو|السيسي يوجه رسالة للمواطنين.. والتموين تكشف مفاجأة عن أسعار الدواجن

تناولت برامج التوك شو، عددا من الملفات الهامة على مدار الساعة ، نرصد أبرزها في سياق التقرير التالي:



لو المحل ده غالي ماتشتريش منه.. السيسي يوجه رسالة للمواطنين

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، من المواطنين بعدم شراء السلع من التجار والمحال التى تقوم برفع الأسعار، قائلا :" لو المحل ده غالي ما تشتريش منه".



أكثر من 17 ألف قتيل حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، أكثر من 17 ألف قتيل حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.



أمر آخر.. التموين تكشف مفاجأة عن عدم استقرار أسعار الدواجن

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية بمصر، وهناك تقلبات فى الأسعار، وأن هذا التقلب جاء من "أمر آخر" ولم يذكر هذا السبب.



البحوث الفلكية يعلن: مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل.. تفاصيل

قال الدكتور عمرو الشرقاوي أستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، إن مصر بعيدة عن أحزمة الزلازل، ويتميز النشاط الزلزالي في مصر بأنه متوسط، مشيرًا إلى أنّ زلزال 1992 هو الأشهر نتيجة الدمار الذي خلّفه.



مصر تتأثر بامتداد مرتفع جوي| الأرصاد تحذر المواطنين

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من الشبورة فى الساعات الصباحية، مطالبة المواطنين بتوخي الحذر أثناء قيادة السيارة فى الساعات الصباحية.



السيسي يعلن عن خطة الدولة لزيادة الإنتاج المحلى من زيت الطعام

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توافر الزيت بالسوق المحلي ، قائلا: "كنا بنتكلم إمبارح أنا والدكتور مصطفي أننا نستورد 2.5 مليون طن من الزيت وهذا أكثر من 90%من احتياجاتنا، ونعمل على خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا العام الحالي و500 ألف فدان صويا العام القادم من أجل زيادة حجم الزيت من فول الصويا المحلي، ومن أجل استفادة الفلاح المصري".



حل مشكلة الزيت|وزير التموين خلال افتتاح سايلو فودز: تصدير السكر قريبًا.. واكتفاء الدولة ذاتيًا من الأرز|فيديو

صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عدة تصريحات خلال كلمته اليوم الخميس، فى المدينة الصناعية الغذائي "سايلو فودز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت كالتالي:



أستاذ اقتصاد زراعي: مصر قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر |فيديو

قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إنّ سعر توريد محصول القمح ارتفع إلى 1250 جنيهًا للأردب، ووصل سعر توريد طن بنجر السكر إلى 1000 جنيه، أما طن قصب السكر فبلغ 1100 جنيه، في إطار توجيهات القيادة السياسية لمواجهة زيادة تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى أنّ هذه التوجيهات تساعد المزارعين ويشجعهم على الزراعة وتوريد تلك المحاصيل لمصانع السكر.



خبير: تأثير التغيرات المناخية تضرب المدن الساحلية أولا .. فيديو

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إنّ الأنشطة البشرية سبب تغير طبيعة الأرض، وأبرزها قطع الغابات وتدمير الأراضي الزراعية وتلويث المياه، لافتا إلى أن الأنشطة البشرية تؤثّر على البيئة، وبالتالي التنوع البيولوجي لكل الكائنات الحية جميعًا وليس الإنسان فقط.



وزير التموين: نسبة الإنتاج من بنجر السكر في «الدلتا الجديدة» وصلت 91%|فيديو

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ إن من أهم الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي هو توفير السلع مع قدرة المواطن على الوصول لها وهذا ما تفضل به الرئيس السيسي في توفير السلع من خلال افتتاح المصانع الغذائية مع توفير المنافذ وإتاحة السلع بالأسعار العادلة والتنافسية حتى يستطيع المواطن الحصول عليها.

