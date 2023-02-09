حل مشكلة الزيت|وزير التموين خلال افتتاح سايلو فودز: تصدير السكر قريبًا.. واكتفاء الدولة ذاتيًا من الأرز|فيديو

صرح الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عدة تصريحات خلال كلمته اليوم الخميس، فى المدينة الصناعية الغذائي "سايلو فودز"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي جاءت كالتالي:

وزير التموين: اعتماد 1.8 مليار دولار لرفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من السلع

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مفهوم الأمن الغذائي أصبح يعتبر ركيزة أساسية للأمن الغذائي، خاصة بعد ما شهده العالم خلال العامين الماضيين من أزمات ومواقف غير مسبوقة، من أهمها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

التموين: من الممكن تصدير السكر قريبًا

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن بدء موسم القمح سيكون 15 أبريل، وأنه تم رفع سعر توريد القمح، وذلك لتشجيع المواطنين.

حل مشكلة الزيت.. التموين: الدولة بها اكتفاء ذاتي من الأرز

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة بها اكتفاء ذاتي من الأرز، ولا يوجد مشكلة وهناك اكتفاء لمدة 3 أشهر مقبلة بشأن الأرز التمويني، وهناك عمل لـ تعاقدات لتوفير الأرز طوال العام.



وزير التموين: “سايلو فودز” إضافة حقيقية للقدرات الصناعية والإنتاجية بمصر.. فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع “سايلو فودز” يمثل إضافة حقيقية للقدرات الصناعية والإنتاجية لجمهورية مصر العربية، وهذا المشروع نموذج حقيقي يحتذي به لمفهوم تكامل الصناعة وكذلك الجودة والكفاءة.



وزير التموين: نسبة الإنتاج من بنجر السكر في «الدلتا الجديدة» وصلت 91%|فيديو

قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ إن من أهم الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي هو توفير السلع مع قدرة المواطن على الوصول لها وهذا ما تفضل به الرئيس السيسي في توفير السلع من خلال افتتاح المصانع الغذائية مع توفير المنافذ وإتاحة السلع بالأسعار العادلة والتنافسية حتى يستطيع المواطن الحصول عليها.