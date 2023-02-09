وزير التموين: “سايلو فودز” إضافة حقيقية للقدرات الصناعية والإنتاجية بمصر.. فيديو

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع “سايلو فودز” يمثل إضافة حقيقية للقدرات الصناعية والإنتاجية لجمهورية مصر العربية، وهذا المشروع نموذج حقيقي يحتذي به لمفهوم تكامل الصناعة وكذلك الجودة والكفاءة.

وأضاف خلال كلمته اليوم، فى المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز”، بحضور الرئيس السيسي، أن الانتاج داخل مصنع سايلو فودز يتم دون تدخل بشري وهذا يعطي جودة وكفاءة عالية.

وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه منذ بداية انتاج الوجبات الغذائية داخل مصانع سايلو فودز لم نسمع بأي مشكلة حدثت لدى الأطفال داخل أي مدرسة عكس ما كان يحدث من قبل.