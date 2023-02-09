تكات وأسرار المحلات.. إليك طريقة عمل حمص الشام

بخطوات سهلة وسريعة يمكنك تحضير حمص الشام لمنحك التدفئة في الطقس البارد إليك أسرع الوصفات لأمهر الشيفات اختاري الوصفة التي تناسبك.

حمص الشام للشيف نجلاء الشرشابي



طريقة عمل حمص الشام

المكونات لعمل حمص الشام

6 أكواب من الحمص (حبوب الحمص) أو المعلبة

5 فصوص ثوم

1 بصلة متوسطة

عصير ليمونة واحدة

3 حبات طماطم وسط طازجة

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ملعقة كبيرة كمون

2 ملعقة صغيرة ملح

طريقة تحضير

اغلي الحمص واتركيه لمدة 30 دقيقة على نار خفيفة

نضيف مكعبات الطماطم والمعجون والثوم المفروم والبصل المفروم والملح والكمون وعصير الليمون.

قدميها في فنجان مع جزء من الحمص ومقدارين شوربة و أضيفي بعض الفلفل الأحمر الحار

عمل حمص الشام

حمص الشام للشيف أميرة شنب

المقادير لعمل حمص الشام



حمص أو حمص مسلوق جاهز

ماء مغلي

بصل صحيح

ثوم صحيح

طماطم صحيحة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

عصير ليمون

ملح

شطة

كمون

ملعقة صغيرة سكر

طريقة عمل حمص الشام

-يسلق الحمص مع ماء مغلى و البصل الطماطم والثوم و الكمون و ملح

-يضاف صلصة الطماطم و رشة السكر يترك على النار حتى يغلى و ينضج الحمص تماما