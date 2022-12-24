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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

عشان تدفى.. طريقة عمل حمص الشام في البيت

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

حمص الشام من المشروبات الدافئة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه المختلف والمميز، ما يدفع الكثير إلى شرائه من المحلات والكافيهات.

قدمت الشيف فاطمة أبو حاتي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، طريقة عمل حمص الشام في البيت.

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مقادير حمص الشام 

نصف كيلو حمص الشام
نصف كيلو طماطم أرباع
بصلة أرباع
5 فصوص ثوم صحيح
ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة كمون
ملح

طريقة عمل حمص الشام 


طريقة تحضير حمص الشام 

نغسل الحمص وننقعه لمدة ليلة كاملة ونغير عليه الماء ثم نضع ماءً نظيفا ونتركه على النار حتى يغلي، وأثناء ذلك نفرم البصلة والثوم فرما ناعما جداً ونضعها مع الحمص أثناء التسوية، وعندما يبدأ بالغليان نهدئ النار ونتركه حتى يأخذ الحمص سواه الكامل، ثم نفرم الطماطم ونضعها ونضع السكر وكل التوابل ونتركه حتى يتسبك، ويمكن أن نضيف المزيد من الماء في حالة الحاجة، ويقدم بالهنا والشفا.


ملاحظات لنجاح حمص الشام 

- يجب اختيار نوع جيد من الحمص.
- يجب نقع الحمص وغسله مدة لا تقل عن 6 ساعات ويتم تغيير الماء عليه بماء نظيف.
- يمكن زيادة الماء للحمص بالماء المغلي ولا يوضع أي ماء بارد حتى لا يتجمد.
- يمكن إضافة صلصة إلى الطماطم إذا كان اللون خفيفا.
- يمكن إضافة الليمون والشطة والكمون إلى الحمص بعد التقديم.
- يجب فرم الثوم والبصل فرما ناعما جداً ثم نضعهم مع الحمص حتى يتجانسوا تماماً ويختفوا.
- السكر يساعد جداً على التسوية ويعادل الحموضة.
- حمص الشام يساعد جداً على علاج نزلات البرد.
- يمكن استخدام الحمص أثناء الريجيم لأن سعراته الحرارية قليلة.

حمص الشام طريقة عمل حمص الشام مقادير حمص الشام طريقة تحضير حمص الشام الشيف فاطمة أبو حاتي

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