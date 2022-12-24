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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بمذاق لذيذ.. طريقة عمل كفتة البطاطس بحشو اللحم

كفتة البطاطس بحشوه
كفتة البطاطس بحشوه اللحم

كفتة البطاطس بحشو اللحم ، من الأطباق الرئيسية التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بمذاق شهي ولا يقاوم.

وقدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كفتة البطاطس بحشوه اللحم في البيت.

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مقادير كفتة البطاطس بحشوه اللحم

ربع كيلو لحم مفروم
ملح و فلفل
نصف كيلو بطاطس مسلوقه و مهروسه
١ بيض
٣ ملعقه كبيره طحين
ملح و فلفل
بيض و قرشله
زيت للقلي
اعواد البوظه الخشبيه 
صلصه الجبن
١ ملعقه صغيره زبده
١ ملعقه كبيره دقيق
١ كوب حليب
٢ كوب جبن شيدر و موتزاريلا
ملح
رشه جوزه الطيب


طريقة تحضير كفتة البطاطس بحشوه اللحم


نتبل اللحمة بالملح و الفلفل ثم نكورها ثم نضغط عليها لتاخذ شكل دائري و ندخلها الفرن على درجة حرارة ٢٢٠ حتى تنضج تماما
نخلط البطاطس المهروسة مع الدقيق، البيض، ملح و فلفل جيدا
ناخد حبة كفتة و نغلفها بالبطاطس ثم نشك فيها عود البوظة( كما في الصورة)
نغلف البطاطس بالبيض ثم بالقرشلة(بقسماط) و نقليها بالزيت الساخن حتى تصبح ذهبية اللون 
لعمل الصلصة
نضع الزبدة و الدقيق على النار ثم نضيف لهم الحليب و نقلب جيدا ثم نضيف الجبنة و نتبل بالملح، الفلفل و جوزة الطيب 
نقلبها حتى تتجانس و تختلط كل المكونات
نقدم اعواد البطاطس مع الصلصة بالهنا و الشفا

كفته البطاطس بحشوه اللحم طريقة تحضير كفته البطاطس بحشوه اللحم طريقة عمل كفته البطاطس بحشوه اللحم الشيف غادة التلى مقادير كفته البطاطس بحشوه اللحم

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