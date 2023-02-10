قروض من صندوق التنمية المحلية للمشروعات الصغيرة بالبحر الأحمر

كلف أحمد مرزوق السكرتير العام المساعد للبحر الأحمر، إدارة تنمية القرية بالديوان عام، بالمرور على مكتب العمل والتوظيف بالغردقة، للتعرف علي أنواع التدريب والحرف المهنية التي يقوم بها مكتب العمل مثل (أعمال السباكة – الكهرباء – الخياطة والحياكة).

وأكد السكرتير العام المساعد، ضرورة التنسيق بين مديرية القوي العاملة ومكتب العمل والتوظيف، لمعرفة مواعيد انعقاد الدورات التدريبية، حتى يتسنى لإدارة تنمية القرية القيام بعمل توعية للمتدربين في مجال الإقراض من الصندوق للحصول علي الأهداف المرجوة للصندوق في المساعدة على توفير فرص عمل جديدة، ومساعدة الأسر في تحسين دخولهم وتحقيق الأهداف الاجتماعية.

أوضح مرزوق، أن وزارة التنمية المحلية من خلال صندوق التنمية المحلية تقدم قروضاً لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب والمرأة المعيلة بفائدة لا تتجاوز الـ 6%، وتبلغ قيمة القرض بالنسبة للمشروعات المنزلية 10 آلاف جنيه تقسط على 30 شهرا وتدفع بنظام الأقساط الربع سنوية، على أن يكون الربع الأول من السنة بعد الحصول علي القرض سماح ويبدأ القسط من الشهر السادس من توقيت حصول المتقدم على القرض، مضيفاً بأن نسبة الفائدة على القرض تقل إلى 4% في حالة حصول المتقدم على شهادة محو الأمية أو في حالة التزام من حصل علي القرض في سداد الأقساط في المواعيد المحددة.

ومن جانبه أوضح أحمد نصر الدين مدير إدارة تنمية القرية بالديوان العام للمحافظة، أنه تم المرور على مكتب العمل والعربة المتنقلة للتدريب، وتم تنفيذ تدريب 180 سيدة وفتاة على مهن وحرفة الخياطة والحياكة، وسيتم اختبارهن في نهاية الدورة بمعرفة مدربين من وزارة القوي العاملة وإعطاءهن شهادات اجتياز الاختبار.