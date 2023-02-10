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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل عرضها تليفزيونيا .. تعرف على أحداث الحلقة 22 من أولاد عابد

أولاد عابد
أولاد عابد

أذيعت الحلقه 22 من مسلسل أولاد عابد في الساعات الاخيرة من مساء أمس ، عبر منصة شاهد ،  وقبل عرضها مساء غد علي شاشة التليفزيون . 

وحملت الحلقة 22 من مسلسل أولاد عابد، العديد من الأحداث ومنها قيام عابد “ رياض الخولي ” بالزواج من نانا ، وهو ما أغضب أولاده . 

كما حاول شقيق نانا “ جمال عبد الناصر ” ، ان يعرض على العاملة لدي شقيقته “ ايتن عامر ” ان تقيم معه فى المنزل دون زواج.

أحداث الحلقات الأولى

وجاءت أحداث الحلقات الأولى مشوقة، حيث كشفت عن عائلة عابد “رياض الخولي”، صاحب إحدى الشركات والمصانع الكبرى، وتتألف العائلة من أربعة أبناء ليسوا أشقاء، ويتضح أن الفتاة الصغرى من سيدة تدعى زينات “صفوة”، حيث ولدت بعيب خلقي في القلب، ما جعل الأب يقوم بتدليلها، وهو ما أثار غيرة الأبناء الآخرين، وبسبب تلك الغيرة يعلن الأب أنه سيقوم بكتابة نصف أملاكه إلى الفتاة الصغرى، ما يشعل الحقد والغيرة بين الأشقاء. 

ويجسد دور الأبناء حسب ترتيب أعمارهم في الأحداث الدرامية؛ محسن محيي الدين وانتصار وإيهاب فهمي ومي الغيطي، وتعيش الأسرة في أحد القصور، خاصة أن الثلاثة أبناء الأوائل متزوجون ولديهم أولاد في عمر الابنة الصغرى لعابد. 

تدور أحداث مسلسل “أولاد عابد” حول مجموعة من الصراعات والمشاكل الاجتماعية والأسرية، التي تتم بين أفراد الأسرة الواحدة في إطار درامي شيق.

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فريق عمل وكواليس “أولاد عابد” 

مسلسل “أولاد عابد” من بطولة آيتن عامر، ورياض الخولي، وصبري فواز، ومحسن محيي الدين، وصفاء الطوخي، وانتصار، ومى الغيطي، وإيهاب فهمي، وفراس سعيد، وصفوة، وسما إبراهيم، وجميل برسوم، وتاتيانا، ومحمد رضوان، وسارة ناجي، وعفاف مصطفى، وأسامة عبد الله.

مسلسل “أولاد عابد” من إخراج أكرم فريد ومن تأليف سماح الحريري، ويتم عرضه علي قناة mbc مصر و شاهد vip وmbc العامة وmbc العراق.

أولاد عابد ايتن عامر جمال عبد الناصر ريهام عبد الغفور صبرى فواز سماح الحريري

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