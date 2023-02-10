ريهام عبد الغفور تحرض على القتل .. أحداث الحلقة 9 من أزمة منتصف العمر

طرحت منصة شاهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، الحلقة التاسعة من مسلسل "أزمة منتصف العمر، والذى تقوم ببطولته ريهام عبد الغفور وكريم فهمى.

وحملت الحلقة العديد من المفاجآت حيث اكتشف زياد “ عمر السعيد ” العلاقة التى نشات بين عمر “ كريم فهمي ” وفيروز “ ريهام عبد الغفور” ، والتى أسفرت عن حمل الأخيرة، وقام بتهديدهما ، إلا أن يحصل على ملكية المصنع أو يقوم بابلاغ عمه رشدي “ رشدي الشامي” ، فيما اقترحت فيروز التخلص من عمر.

كما نجحت طليقة عمر “ كريم فهمي ” فى الهروب من المستشفي، وقد ذهبت الى صديقتها وأكتشف ان طليقها لم يغادر البلاد.

أحداث الحلقة السابقة :

وشهدت الحلقة الثامنة من مسلسل منتصف العمر قيام فيروز “ ريهام عبد الغفور ” بالعودة إلى منزل الزوجية مرة أخري فى محاولة تنفيذ خطتها بان تقوم بنسب الطفل الى زوجها رشدي “ رشدي الشامي ” .

إما الشخصية التى يلعبها الفنان عمر السعيد “ زياد ” داخل أحداث العمل، فقد اعتقد أن زوجته تخونه مع عمر “ كريم فهمي ” ، مما جعله يقوم بضربها ، وقد فهمت زوجته ان فيروز هي السيدة التى على علاقة بعمر ، وقد بدات فى كشف سرها .

مسلسل أزمة منتصف العمر :

مسلسل “أزمة منتصف العمر” من إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.

تدور أحداث مسلسل أزمة منتصف العمر، في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

العمل يتم عرضه على مدار 3 أيام أسبوعيا من الأربعاء إلى الجمعة في الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة عبر منصة شاهد vip.

أزمة منتصف العمر رقم 2 فى الإمارات :

استطاع مسلسل أزمة منتصف العمر، أن يتصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات ، وذلك عبر منصة شاهد vip .

واحتل مسلسل أزمة منتصف العمر المركز الثاني فى دولة الامارات من أصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة فى دولة الإمارات .