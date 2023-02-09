بعد طرح أولي حلقاته أمس .. 7 معلومات عن مسلسل بالطو

بدأت منصة WATCH IT ، أمس ، عرض أول حلقتين من مسلسل “ بالطو” ، والذى تدور أحداثه فى أطار كوميدي .

محمد محمود

وفى السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عن مسلسل بالطو:

1- مسلسل "بالطو" على مدار 10 حلقات فقط ، ويتم طرح حلقتين كل يوم أربعاء .

عارفة عبد الرسول

2- يشارك في مسلسل "بالطو" مجموعة من الفنانين على رأسهم محمود البزاوي ومحمد محمود وعصام عمر، إلى جانب كل من محمود حافظ وعارفة عبد الرسول ومحمد رضوان ومريم الجندي، تأليف أحمد عاطف وإخراج عمر فؤاد.

خالد الصاوي

3- ظهر كل من خالد الصاوي ومحمد رضوان ، ضيوف شرف فى الحلقات الاولي من مسلسل بالطو.

محمد رضوان

4-وتدور أحداث مسلسل "بالطو"، في إطار كوميدي حول مهنة الطب، وما يحدث بدور الرعاية الصحية فى أحد المستشفيات، حيث يرصد العمل العديد من الأحداث التي يتعرض لها الممرضون والأطباء في وظيفتهم، بالإضافة إلى رصد تفاصيل حياتهم اليومية.

عصام عمر

5-بدأت أحداث الحلقة الاولي من مسلسل بالطو بالطبيب عاطف الذي يقوم باستلام تكليفه فى إحدي القري بكفر الشيخ ، ويحاول أن يقوم بتغير مكان عمله خاصة وانه من سكان القاهرة ، إلا أن الطبيب مدير الوحدة" خالد الصاوي " يتوفي فى أول لقاء بينهم ، مما يورطه فى التعين.

عصام عمر

6-العمل ماخؤذ عن رواية بالطو وفانلة وتاب .

محمد لطفي

7- ظهر محمد لطفي كضيف شرف فى الحلقة الثانية من العمل ، فى دور ضابط الشرطة.