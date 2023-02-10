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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من ماكرون بشأن إرسال طائرات عسكرية لأوكرانيا

صدى البلد

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، إنه لا يمكن "تحت أي ظرف" تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة.

وخلال زيارة لباريس يوم الأربعاء، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن فرنسا وألمانيا لديهما فرصة "لتغيير قواعد اللعبة" في الحرب ضد روسيا من خلال عدم التردد في تسليم أسلحة ثقيلة وطائرات مقاتلة حديثة إلى أوكرانيا.

أسلحة للسلام

وقال "لدينا القليل من الوقت. أنا أتحدث الآن عن الأسلحة اللازمة للسلام ووقف الحرب التي بدأتها روسيا". وأضاف "فرنسا وألمانيا لديهما القدرة على تغيير قواعد اللعبة، وهكذا أرى محادثاتنا اليوم. وكلما أسرعنا في الحصول على أسلحة ثقيلة بعيدة المدى وحصل طيارونا على طائرات حديثة.. انتهى هذا العدوان الروسي بشكل أسرع".

وقال ماكرون إن الأمور التشغيلية سيجري مناقشتها خلال العشاء، وأكد أنه لا يمكن السماح لروسيا بالفوز في الحرب، وأن باريس مثل برلين ستواصل مساندة الدعم العسكري الذي تحتاجه أوكرانيا لتأمين مستقبلها طالما كان ذلك ضروريا.

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وقبل اجتماع الخميس في بلجيكا، سعى شولتس للتأكيد على موقف كييف في أوروبا. وقال "أبعث برسالة واضحة إلى بروكسل: أوكرانيا تنتمي إلى الأسرة الأوروبية".

وفي بريطانيا، حض الرئيس الأوكراني، الأربعاء، حلفاءه الغربيين على تزويده بـ "الأسلحة الضرورية" لوقف العملية العسكرية الروسية، وذلك خلال اجتماع في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وأفادت الرئاسة الأوكرانية في بيان عقب الاجتماع، أن زيلينسكي "شدد على أهمية حصول أوكرانيا على الأسلحة الضرورية من الحلفاء لوقف الهجوم الروسي وتحرير كل الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً".

وشكر الرئيس الأوكراني الشعب البريطاني على دعمه منذ "اليوم الأول" للحرب، وتعهد بأن تخسر موسكو كما حدث لـ"الشر" في صراعات سابقة، على حد تعبيره.

وقال زيلينسكي للنواب، مرتديا قميصه المميز باللون الزيتوني، إنه في الحروب الماضية، "خسر الشر". وتابع "نحن نعلم أن روسيا ستخسر، ونعلم أن النصر سيغير العالم".

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