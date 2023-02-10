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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

كم سجل عيار 21 الآن؟.. آخر أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم في مصر ، إذ سعر الجرام عيار 21 الآن استقرارا ملحوظا بعد تراجعه بقيمة 220 جنيها من أعلى سعر وصل إليه.

سعر الذهب عيار 21 الآن

وسجل سعر عيار الذهب 21 وهو الأكثر تداولا والمفضل لدى المصريين ، هبوطا مقارنة بأعلى سعر وصل إليه وهو 1950 جنيها  في يوم الأربعاء 11 يناير الماضي،  إذ فقد حوالي  220 جنيها إذ سجل اليوم 1730 جنيها للشراء.

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أسعار الذهب اليوم في مصر وعيار 21 مفاجأة

الجنيه الذهب 

وهبط سعر الجنيه الذهب حيث سجل اليوم 13,840 جنيها ، بعدما وصل إلى 14800 خلال الأيام الماضية ، بفارق 960 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

وضمن قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر والتي شهدت استقرارا، فسجل سعر الجرام عيار 18 إلى دون الـ 1500 جنيه. 

الذهب 

أسعار الذهب الآن 

ونقدم لكم عبر موقع صدى البلد فيما يلي بشكل مُفصل خدمة معرفة أسعار الذهب بأعيرته المختلفة ، حرصًا منه على التواصل مع القرّاء وخدمتهم.

سعر الذهب الآن في مصر

ووصل سعر جرام الذهب بأعيرته المختلفة اليوم الخميس في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الجرام عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الخميس : 1,966 جنيهًا.

الذهب 

سعر الجرام عيار 21

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم  الخميس عيار 21 : 1720 جنيها للشراء.

سعر الجرام عيار 18

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 18 : 1,474 جنيها.

سعر الجرام عيار 14

سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس عيار 14 : 1,147 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

بينما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس عيار 24 : 13,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بينما بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس عيار 24 : 1,872 دولارا.

الذهب 

أسعار الذهب بالمصنعية اليوم

ويهتم الراغبون في الزواج  والمقبلون على شراء الذهب بأعيرته المختلفة ، بالتعرف على سعر المصنعية والضريبة والدمغة، وهي تكون مختلفة بين تجار الصاغة، ويرجع هذا الاختلاف على عدة عوامل أبرزها، سعر الجرام نفسه وحجم ووزن المشغولات وأشكالها وطريقة تزيينها.

سعر المصنعية  يتم حسابه بطريقة سهلة ومبسطة، واليت عادة ما تكون بين 5 و10% من سعر الجرام الواحد، وفي حالة زيادة نسبة المعادن المضاف إلى الذهب يقل العيار، وتعتبر الأوقية الوحدة العالمية المعتمدة المستخدمة لوزن والسبائك وهي تزن حوالي "31.1 جرام" تقريبا.

أسعار الذهب عالميًا

وانخفض سعر المعدن الأصفر بقوة في بورصة وول ستريت العالمية مقارنة بأسعار أمس ، إذ سجلت العقود الفورية 1,854  دولارا دولارا بعد 1872 أمس، و1,950 دولارا الخميس الماضي 2 فبراير.

وشهدت العقود الفورية للذهب تراجعا ملحوظا في يوم واحد ، ليسجل سعر الأوقية التي تزن حوالي 31.1 جرام، تحديدا 1,854.32 دولارا.

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