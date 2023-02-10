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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": إشادة البنك الدولي تؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح لخفض النمو السكاني

صدى البلد

أكدت صحيفة "الأهرام" أنه على الرغم من مخاطر الزيادة السكانية غير المنضبطة في مصر، والتي تؤدي إلى التهام ثمار التنمية الاقتصادية والبشرية، فإن إشادة البنك الدولي قبل أيام بجهود الحكومة الرامية إلى خفض معدلات النمو السكاني جاءت لتؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح في هذا الصدد.


وقالت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الجمعة/ تحت عنوان "خفض معدلات النمو السكاني"- إن هذه الشهادة أتت خلال المؤتمر الذي عقد قبل أيام لإعلان نتائج التقرير الذي أعده البنك، وحمل عنوان «تحقيق العائد الديمغرافي في مصر.. الاختيار وليس المصير»، وأوضح التقرير أن مصر تعمل وفق ستة مرتكزات لخفض النمو السكاني، أهمها خفض الأمية، ونعلم جميعا أن أمية المرأة هي أخطر أسباب عدم الوعي بخطورة الانفجار السكاني في المجتمع، ومن ثم فإن برامج خفض أمية المرأة مهمة جدا في هذا الصدد.


وأضافت الصحيفة أن من المحاور المهمة الأخرى زيادة معدلات عمل المرأة، إذ أن هذا العمل يرفع من وعيها، وهناك أيضا محور تعمل عليه الحكومة هو زيادة مشاركة القطاع الخاص في جهود مكافحة الزيادة السكانية المفرطة، وبطبيعة الحال فإنه غني عن القول إن تحسين مخرجات التعليم بصفة عامة من شأنه تحقيق التقدم في جهود خفض النمو السكاني، وهنا فإن الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، خاصة للبنات، من شأنه خفض نسبة الزواج المبكر، المؤدي بدوره إلى الإفراط في الإنجاب نظرا إلى انخفاض وعي البنات غير المتعلمات.

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