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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

10 أحداث هامة تشهدها المدارس في الترم الثاني.. تفاصيل

رضا حجازي
رضا حجازي

اكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023 ، سوف يشهد عددا من الأحداث التعليمية الهامة .

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ووفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تتمثل أبرز احداث الفصل الدراسي الثاني فيما يلي :

  • الحصة الأولى في الترم الثاني عن "تضحيات الشرطة"
  • تسليم العمل للفائزين في مسابقة 30 ألف معلم
  • بدء تفعيل مجموعات الدعم داخل المدارس لصفوف النقل والشهادات
  • بدء تفعيل المرحلة الثالثة من تطبيق يوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في المدارس مع بداية الفصل الدراسي الثانى على مستوى جميع المراحل الدراسية
  • تدريس مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي المعدلة
  • جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، خلال شهر مارس المقبل .
  • تسليم أرقام جلوس الثانوية العامة للطلاب
  • تحرير استمارات الثانوية العامة الورقية في المدارس
  • إتاحة نماذج استرشادية لتدريب الطلاب على امتحانات الثانوية العامة 2023
  • فتح باب التقديم في مسابقة 30 ألف معلم الجديدة إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية ،اعتبارا من 23 فبراير حتى 9 مارس 2023 
  • بدء تفعيل مبادرة إحياء المسرح المدرسي مع بداية الترم الثاني

الفصل الدراسي الثاني

جدير بالذكر أنه يبدأ اليوم السبت الموافق 11 فبراير 2023 الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت ، بينما يبدأ الأحد في مدارس باقي المحافظات .

ووفقا للخريطة الزمنية الرسمية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للفصل الدراسي الثاني ، يستمر الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023  لطلاب المدارس من 11 فبراير حتى 11 مايو 2023 ، وهو ما يعني أن إجمالي عدد أيام الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 90 يومًا فقط .

التربية والتعليم التعليم الفصل الدراسي الثاني وزارة التربية والتعليم Jobs Education

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